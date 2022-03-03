Игры про «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 снимут с продаж в России

CD Projekt объявила, что остановит продажи трилогии «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 в России и Беларуси. Это касается как ПК, так и консолей. Более того, поставки новых физических копий также временно прекращены.
Более того, магазин GOG теперь полностью прекратит продажи игр в обеих странах, хотя ещё вчера только отменил оплату в рублях — предлагалось оплачивать долларами по региональным ценам.
Это уже вторая студия, которая приняла решение остановить продажи своей продукции в России. Первой стала также польская компания — Bloober Team, известная по хоррорам Layers of Fear, Observer, Blair Witch и The Medium. Вдобавок часть магазинов уже не принимает оплату с российских банковских карт, а другие ничего не комментируют, но имеют проблемы при платежах — среди них, например, PlayStation Store.
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