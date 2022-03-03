В новом трейлере Elden Ring появилась актриса из «Мандалорца»

3 марта на канале Bandai Namco появился новый трейлер Elden Ring. Его особенность — появление актрисы Минг-На Вен, которая известна по «Мандалорцу» и «Агентам «Щ.И.Т.»

Минг-На Вен вводит игроков в мир Elden Ring и рассказывает про его опасности. В ролике показали открытый мир, рядовых противников, боссов и красоты игры. Актриса призывает не отчаиваться и собраться с силами перед тем, как погрузиться в мир Elden Ring.

Elden Ring вышла 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Проект получил восторженные оценки от игроков и критиков. Многие называют тайтл лучшим в истории. Стартовые продажи Elden Ring оказались выше, чем у Cyberpunk 2077 и Assassin's Creed Valhalla.

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