Показали интро Gran Turismo 7 с историей автомобилей и спорта
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Авторы Gran Turismo 7 из студии Polyphony Digital перед релизом игры выпустили ролик под названием Opening Movie. Видео длится 8 минут, оно условно поделено на две части.
В первой части показывают краткую историю автомобилей и создателя одного из первых машин Карла Бенца. Заканчивается демонстрация новейшим электромобилем Porsche Tayca. Во второй части авторы продемонстрировали нарезку геймплея.
Автомобили — это таинственная сущность, которая завораживает людей уже более ста лет с момента их рождения.
Релиз Gran Turismo 7 состоится уже 4 марта на PS4 и PS5. Критики остались в восторге от новой части автомобильного симулятора.
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