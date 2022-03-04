Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Gran Turismo 7 недоступна для покупки в российском PS Store

Gran Turismo 7 недоступна для покупки в российском PS Store
Комментарии

4 марта в 0:00 мск должен был состояться выход Gran Turismo 7 — продолжение культовой серии автосимуляторов. Однако по какой-то причине проект стал доступен только тем, кто заранее предзаказал продукт. А новые игроки почему-то не могут приобрести цифровую версию GT 7. На странице игры в PlayStation Store в России у проекта статус «Дата выпуска: Ожидает подтверждения», хотя официально продукт уже вышел.

При этом недавний проект Sony — Horizon Forbidden West — на момент публикации заметки всё ещё доступен для покупки. Предзаказать можно и мистическую Ghostwire: Tokyo — эксклюзив для консолей PlayStation. Вероятно, ситуация связана с санкциями, которые были наложены на крупные российские банки. Ранее пользователи сообщали о сбоях при оплате в PlayStation Store, хотя Sony официально не подтвердила приостановку оплат с отечественных карт.

Саму Gran Turismo 7 всё ещё можно приобрести в розничных магазинах — о способах покупок видеоигр в нынешней ситуации мы рассказали в отдельном гайде.

Как теперь покупать игры в Steam, PS Store, Nintendo eShop и других магазинах Как теперь покупать игры в Steam, PS Store, Nintendo eShop и других магазинах

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022