Gran Turismo 7 недоступна для покупки в российском PS Store

4 марта в 0:00 мск должен был состояться выход Gran Turismo 7 — продолжение культовой серии автосимуляторов. Однако по какой-то причине проект стал доступен только тем, кто заранее предзаказал продукт. А новые игроки почему-то не могут приобрести цифровую версию GT 7. На странице игры в PlayStation Store в России у проекта статус «Дата выпуска: Ожидает подтверждения», хотя официально продукт уже вышел.

При этом недавний проект Sony — Horizon Forbidden West — на момент публикации заметки всё ещё доступен для покупки. Предзаказать можно и мистическую Ghostwire: Tokyo — эксклюзив для консолей PlayStation. Вероятно, ситуация связана с санкциями, которые были наложены на крупные российские банки. Ранее пользователи сообщали о сбоях при оплате в PlayStation Store, хотя Sony официально не подтвердила приостановку оплат с отечественных карт.

Саму Gran Turismo 7 всё ещё можно приобрести в розничных магазинах — о способах покупок видеоигр в нынешней ситуации мы рассказали в отдельном гайде.

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