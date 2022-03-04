Стоимость Football Manager 2022 в России взлетела до 6999 рублей. Фанаты негодуют

Студия Sports Interactive подняла цену на футбольный симулятор Football Manager 2022 в Steam для российского региона. Если раньше проект можно было приобрести за 2699 рублей, то теперь — за 6999 рублей.

Разработчики пока никак не комментировали ситуацию и не объяснили произошедшее. Судя по всему, решение связано с событиями на Украине — ранее именно по этой причине польская студия Thing Trunk подняла цену на игру Book of Demons в Steam до 6666 рублей.

Изменение цены произошло вечером 3 марта, так что лишь немногие российские игроки успели заметить случившееся. Однако некоторые из них принялись писать негативные отзывы, даже несмотря на то, что игра им нравится. Неизвестно, планирует ли Sports Interactive понижать цену до региональных 2699 рублей.

Играю в FM22 со старта, игра замечательная, но 6000 рублей, Sega, вы там совсем одурели?

Не 8К гейминг, но 7К тоже неплохо.

Ранее CD Projekt объявила, что остановит продажи трилогии «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 в России и Беларуси. Это касается как ПК, так и консолей. Более того, поставки новых физических копий также временно прекращены.

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