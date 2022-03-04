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Для ПК-версии Elden Ring вышел небольшой патч

Для ПК-версии Elden Ring вышел небольшой патч
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Авторы Elden Ring выпустили ещё один небольшой патч 1.02.3. В этот раз его посвятили ПК-версии — он исправляет ошибку обнаружения геймпада. При каких-то обстоятельствах контроллер, подключённый к компьютеру, распознавался некорректно.

Разработчики порекомендовали проверить целостность файлов игры при обнаружении каких-либо графических багов. Это можно сделать в «свойствах игры» в Steam через «Библиотеку».

Ранее для Elden RIng вышел патч для ПК и PS5. Авторы исправили ошибки и немного улучшили производительность. При этом игроки отметили, что не увидели каких-то значимых изменений. Сами геймеры продолжают жаловаться на сильные торможения в ПК-версии, которых нет на консолях.

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