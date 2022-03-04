Слух: Star Wars: Eclipse выйдет не раньше 2027 года

Одним из главных анонсов декабрьской The Game Awards 2021 стала новая игра по «Звёздным войнам» под названием Star Wars: Eclipse. Её создаёт студия Quantic Dream — авторы Heavy Rain и Detroit: Become Human. Разработчики показали лишь один кинематографичный трейлер и поделились совсем небольшой порцией деталей: в игре будет классический геймплей вроде сражений и нелинейное повествование.
Через некоторое время инсайдер Том Хендерсон сообщил, что у авторов большие проблемы с разработкой. У команды якобы неподходящий движок и нет даже простейшего билда спустя 18 месяцев с начала разработки. А зрелищный трейлер, который показали на церемонии The Game Awards 2021, в первую очередь нужен был для найма сотрудников. Подробнее можно почитать в отдельном материале.
Недавно Хендерсон провёл небольшое исследование, в котором подтвердил свои слова двухмесячной давности. Видимо, трейлер не особо впечатлил других разработчиков, и Quantic Dream всё ещё испытывает острый дефицит кадров. В данный момент в парижской студии открыты целых 67 вакансий. Хендерсон считает, что такими темпами ждать Star Wars: Eclipse придётся как минимум до 2027 года.
Сами разработчики не делились новыми подробностями проекта и не комментировали слухи. Дату выхода игры авторы пока не называют.
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