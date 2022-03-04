Sony: выход Gran Turismo 7 в России перенесён на неопределённый период
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Sony объявила, что выход Gran Turismo 7 в России отложен на «неопределённый период». В остальном мире продажи начались сегодня. Представители компании объявили об этом порталу DTF.
Мы откладываем запуск Gran Turismo 7 в России. Подробности о релизе ожидаются позднее.
О первых проблемах с Gran Turismo 7 стало известно вскоре после премьеры ночью: некоторым удалось попробовать гонку, однако уже примерно в 2-3 часа ночи доступ заблокировали и начали возвращать деньги. Официально в продажу новинка вообще не поступала — сыграть могли только те, кто оформил предзаказ.
В рознице ситуация аналогичная — продажи ожидались сегодня, но в последний момент всё отложили. Официальных комментариев представители торговых сетей ещё не давали.
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