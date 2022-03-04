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Elden Ring запустили на «ПК-картошке»

Elden Ring запустили на «ПК-картошке»
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Превращать графику игр в «картофельную» уже становится традицией. Таким образом геймерам показывают, как выглядит та или иная игра на самых низких настройках изображения. Редакторы издания GameSpot выпустили ролик, посвящённый Elden Ring. Они показали, как выглядит проект в «картофельном режиме» — то есть вообще без текстур. Графика стала даже не мыльная, а пластилиновая — при этом древо на заднем плане всё ещё очень красиво освещает игровой мир.

Пользователи в комментариях начали шутить, что это не «картофельный» режим, а всего лишь версия проекта для Nintendo Switch. Справедливости ради на этой консоли Elden Ring могла бы неплохо выглядеть, учитывая HD-разрешение экрана и относительно неслабое железо. Кто знает, может быть, на улучшенной версии Switch, о которой ходят слухи, мы когда-нибудь увидим шедевр FromSoftware.

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