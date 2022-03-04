В Call of Duty: Black Ops Cold War добавили карту из Black Ops 1
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4 марта Call of Duty: Black Ops Cold War получила первое крупное обновление в 2022 году. В шутере появилась новая карта прямиком из Black Ops под названием WMD, а также другие новые элементы.
Авторы также добавили штурмовую винтовку Vargo 52, которую можно использовать как в мультиплеере, так и в режиме с зомби. Особенность пушки — хороший урон на средней дистанции с высокой скоростью огня и улучшенная начальная скорость.
Ещё в проекте появился новый набор Tracer Pack с комплектом Ferro Fury Reactive Mastercraft. Сама Call of Duty: Black Ops Cold War доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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