Магазин Nintendo больше не работает в России. Нельзя скачать даже купленные игры
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Похоже, Nintendo полностью отключила цифровой магазин eShop в России. Его больше нельзя открыть с консоли Switch — появляется сообщение о невозможности использовать магазин.
На странице поддержки Nintendo подтвердили закрытие магазина.
В связи с тем, что используемый в Nintendo eShop платёжный сервис приостановил обработку платежей в рублях, Nintendo eShop для Nintendo Switch в России временно переводится в режим технического обслуживания.
Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем делиться новостями по мере развития ситуации.
Ситуация обостряется тем, что на eShop у Switch завязана загрузка и уже купленного контента. Да, вы правильно понимаете, теперь вообще нельзя скачать и игры во владении.
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