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Авторы культовой Yakuza работают над несколькими проектами. Они «удивят всех»

Авторы культовой Yakuza работают над несколькими проектами. Они «удивят всех»
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Разработчики культовой серии Yakuza из студии Ryu Ga Gotoku Studio прямо сейчас работают над несколькими проектами. Один из них — Yakuza 8, а об остальных команде пока нечего рассказать. Геймдиректор студии Масаёси Ёкояма рассказал, что они «удивят всех игроков».

Единственная игра, которую я могу подтвердить, это Yakuza 8. Но у нас есть ещё неанонсированные игры, которые мы разрабатываем. В какой-то момент я смогу поделиться деталями, которые, мне кажется, удивят вас всех. Советую вам внимательно следить за нашими анонсами.

Последняя на данный момент часть Yakuza — Like a Dragon — вышла осенью 2020 года и получила высокие оценки от прессы и геймеров. Оригинальный создатель серии Тосихиро Нагоси тем временем основал новую студию под крылом китайского издательства NetEase и уже работает над новым проектом.

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