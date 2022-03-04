Владельцы кинотеатров России предупредили о возможной ликвидации отрасли кино

Представители Ассоциации владельцев кинотеатров прокомментировали введение санкций в отношении России из-за проведения спецоперации на Украине. Речь идёт об отмене показа голливудских картин в РФ — ранее об этом объявила «Голливудская большая пятёрка» — Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal. На фоне этих новостей «Централ партнёршип» пересмотрит график премьер отечественных фильмов и выпустит раньше те, которые будет возможно.

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По словам представителей Ассоциации, «количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте». Также они пожаловались на перенос и даже отмену некоторых картин, которые ранее получили государственную поддержку на производство. Представители выразили озабоченность «высокой вероятностью ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране».

Мы выражаем озабоченность высокой вероятностью ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране в условиях введения масштабных и беспрецедентных санкций. К сожалению, количество и качество российских кинофильмов, выходящих в публичный прокат, не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте. К тому же выпуск некоторых российских фильмов по неизвестным нам причинам перенесён с ближайших дат или вовсе отменён, несмотря на то что эти фильмы получили государственную поддержку на производство.

Авторы отметили, что «крайне обострилась» и ситуация с техническим и технологическим обеспечением кинопоказа. Поставка кинооборудования и всех комплектующих, включая лампы для проекторов, без которых невозможно демонстрировать фильмы, прекращена. Уже к середине 2022 года запасы иссякнут и заменить их будет нечем — в России аналогов нет.

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением о выделении кинотеатрам субсидий, аналогичные пандемийным выплатам в 2020 году. В своём заявлении авторы попросили как можно скорее разработать и начать реализацию программы поддержки проката отечественных фильмов в кинотеатрах страны.

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