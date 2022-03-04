Скоро Farming Simulator 22 получит бесплатное DLC

Разработчики Farming Simulator 22 из студии GIANTS Software объявили, что уже в апреле 2022 года игра получит бесплатное дополнение. Оно добавит новые механики.
Фанаты Farming Simulator 22 давно просили разработчиков углубить игровой процесс и добавить новые механики, которые сделают проект интереснее и реалистичнее. Так, например, появятся органические удобрения, системы бурения и дополнительных посевов. Также с выходом расширения в проекте появятся механики из Farming Simulator 2019, но в обновлённом виде.
Игра вышла 22 ноября 2021 года и получила положительные отзывы как от игроков, так и от критиков. В этом году авторы наполнят проект дополнительным контентом и другими активностями.
Farming Simulator 22 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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