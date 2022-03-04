Поддержка Call of Duty и World of Warcraft может ухудшиться

В Сети появился годовой отчёт Activision Blizzard, который вскрыл проблемы компании. Среди них оказались сложности в привлечении и удержании сотрудников, а также зависимость от трёх франшиз.

Бренды Call of Duty, Warcraft и Candy Crush принесли в 2021 году 82% от всего дохода Activision Blizzard. На остальные серии по отдельности приходится менее 10% прибыли.

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Иски против компании, которые связаны с домогательствами и дискриминацией, влияют на привлечение и удержание новых сотрудников. Ухудшает ситуацию и огласка скандалов в СМИ. В отчёте указывается, что эта проблема может привести к остановке работы.

Мы наблюдаем нехватку рабочей силы, растущую конкуренцию за таланты и истощение. Заметна значительная текучка сотрудников в нашей кадровой службе в 2021 году.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что в 2023 году не выйдет новая часть Call of Duty. С этим могут быть связаны проблемы с кадрами в Activision Blizzard, а также низкие продажи Vanguard. Внутри компании считают, что игры серии выходят слишком часто.

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