Вместо «Бэтмена» в России покажут «Брата», «Жмурки» и «Трёх богатырей»

4 марта издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о выпуске в российских кинотеатрах «Золотой коллекции» фильмов компании СТВ. В неё входят две части «Брата» и другие ленты.
Согласно данным, боевики «Брат» и «Брат 2» появятся в кино с 24 марта, а уже 7 апреля стартует прокат высокооценённого фильма «Салют-7». Также состоится повторный прокат картин «Жмурки», «Морфий», «Мне не больно» и других лент.
Возобновить показ планируется и у отечественных мультфильмов. К примеру, снова покажут шесть частей франшизы «Три богатыря», все мультфильмы «Иван Царевич и Серый Волк» и три сольные ленты про Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича.
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