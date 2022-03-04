Новые контракты и неуловимая цель. Что ждёт фанатов Hitman 3 в марте

Создатели Hitman 3 рассказали о планах по развитию стелс-экшена в марте. Игроков ждут новые контракты и награды, изменения в аркадном режиме и появление неуловимой цели.
В Hitman 3 уже доступны три контракта в режиме Elusive Target Arcade. За выполнение одного из них игрок получит автоматическую винтовку Sieger AR552 Tactical.
Разработчики внесли изменения в аркадный режим. Теперь обязательным стало только одно усложнение в контрактах, а остальные можно выключить. В начале каждой миссий появился инструктаж.
11 марта в экшен вернётся неуловимая цель — Коллекционер. Игроки смогут устранить его до 21 марта. За выполнение контракта полагаются новые костюмы.
Разработчики переработают бонусную кампанию «Нулевой пациент» для первого Hitman 17 марта. Поддержку и новые контракты получат миссии The Source, The Author и Patient Zero. Задание The Vector развиваться не будет из-за высокой динамики и уникальных моментов.
24 марта в аркадном режиме появятся неуловимые цели из каждой игры трилогии. За выполнение любого контракта игрокам откроется пистолет HWK21.
Hitman 3 вышла в начале 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Позже стелс-экшен появился на PS VR.
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