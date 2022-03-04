Съёмки четвёртой части «Планеты обезьян» начнутся осенью

В большом интервью для издания The Hollywood Reporter президент 20th Century Studios Стив Асбелл рассказал про четвёртую часть «Планеты обезьян».

По словам Асбелла, съёмки новой части франшизы планируется начать уже осенью 2022 года. Это случится, если у кинокомпании не поменяются планы из-за различных проблем. Также Стив Асбелл отметил, что сценарий ленты уже почти готов.

Мы ожидаем, что проект даст о себе знать уже очень скоро. Надеемся, что съёмки начнутся в конце лета или осенью.

В этом же интервью Асбелл раскрыл судьбу сиквела «Главного героя». Если все получится, то из этого фильма сделают целую франшизу с несколькими частями.

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