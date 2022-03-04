Elden Ring на дисках подорожала во всех розничных магазинах
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3 марта мы писали о том, что российский ритейлер DNS продаёт Elden Ring на PS5, PS4 и Xbox в DNS за 5999 рублей. Это на тысячу рублей больше официальной цены.
Тогда повышение цены обнаружили только в DNS, но сейчас аналогичная ситуация наблюдается и в других розничных магазинах. Например, в «Эльдорадо» игра на PS5 тоже стоит 5999 рублей, как в «М.Видео» и «Ситилинке». С чем связано повышение цены Elden Ring, неизвестно.
3 марта авторы Elden Ring выпустили свежий трейлер игры Минг-На Вен, которая известна по «Мандалорцу» и «Агентам «Щ.И.Т.». Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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