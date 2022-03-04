Южная Корея продолжит поставлять технику в Россию

Издание Yonhap News Agency сообщило, что Южная Корея больше не обязана получать лицензии США, чтобы поставлять в Россию устройства, созданные по Американским разработкам. Иными словами, республика продолжит сотрудничать с РФ.
Согласно данным, это относится к южнокорейским компаниям вроде Samsung, SK GRoup, LG и другим. Ранее для этого приходилось запрашивать соответствующие лицензии. Правда, некоторые ограничения всё же остались, хоть прекращение поставок не ожидается.
Они относятся к Сеулу и означают ограничение продажи России некоторой стратегической продукции. По информации, министерство промышленности пересмотрит все категории устройств, которые можно экспортировать из Южной Кореи. Эти данные появятся в скором времени.
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