Amazon приостановила перевод New World на русский язык

Вице-президент Amazon Games Кристоф Хартманн рассказал изданию TechRadar, что компания остановила работу над переводом New World на русский язык. Такое решение приняли из-за обострённой ситуации в Украине.
Мы рассматривали возможность локализации New World для России, но прекратили это.
New World вышла в сентябре 2021 года и привлекла почти миллион игроков в Steam, но большинство стояло в очередях. Позже в MMORPG обнаружили баги и способы дубликации предметов, которые обрушили экономику.
После выхода обновления Into the Void пользователи занизили рейтинг New World из-за изменения баланса и новых ошибок. Сейчас количество положительных отзывов в Steam составляет 68%, с средний пиковый онлайн в день — 30 тыс. человек.
Скоро для New World выйдет обновление Heart of Madness с новым оружием, экспедицией, изменением баланса и устранением ошибок.
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