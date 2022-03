Amazon приостановила перевод New World на русский язык

Вице-президент Amazon Games Кристоф Хартманн рассказал изданию TechRadar, что компания остановила работу над переводом New World на русский язык. Такое решение приняли из-за обострённой ситуации в Украине.

Мы рассматривали возможность локализации New World для России, но прекратили это.

New World вышла в сентябре 2021 года и привлекла почти миллион игроков в Steam, но большинство стояло в очередях. Позже в MMORPG обнаружили баги и способы дубликации предметов, которые обрушили экономику.

После выхода обновления Into the Void пользователи занизили рейтинг New World из-за изменения баланса и новых ошибок. Сейчас количество положительных отзывов в Steam составляет 68%, с средний пиковый онлайн в день — 30 тыс. человек.

Скоро для New World выйдет обновление Heart of Madness с новым оружием, экспедицией, изменением баланса и устранением ошибок.

