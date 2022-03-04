Авторы «Призрака Цусимы» поздравили создателей Gran Turismo 7 с релизом

4 марта состоялся релиз Gran Turismo 7 на PS4 и PS5. С релизом игры её разработчиков поздравила студия Sucker Punch, создавшая «Призрака Цусимы».

Умельцы из Sucker Punch сопроводили поздравление специальным артом. На нём изображен главный герой «Призрака Цусимы» Дзин Сакай. Он верхом на лошади, судя по всему, соревнуется с гонщиком на автомобиле.

Поздравляем команду Gran Turismo. Нам очень нравится игра. Если вы добавите режим лошади, сообщите нам об этом. Дзин готов.

К сожалению, выход Gran Turismo 7 в России перенесён на неопределённый срок. Подробности о релиза проекта ожидаются позже.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!