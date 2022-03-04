Для Dying Light 2 скоро выпустят большой патч

Создатели Dying Light 2 опубликовали сообщение, в котором рассказали о работе над большим обновлением для ПК и консолей. Патч должен исправить самые раздражающие ошибки, из-за которых игроки не могут пройти зомби-экшен.
Разработчики обещают выпустить обновление уже на следующей неделе на ПК, а через несколько дней после и на консоли. В Dying Light 2 должны исправить ошибку с петлёй смерти, при которой игроки без причин «покидают зону миссии» и умирают. Также обновят интерфейс, улучшат анимации и многое другое.
В комментариях многие отмечают, что до сих пор наблюдаются проблемы с кооперативом Dying Light 2. У одних пропадает соединение, а другие вовсе не могут подключиться к друзьям.
Dying Light 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. К лету разработчики выпустят первое сюжетное дополнение.
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