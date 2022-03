Activision Blizzard снимет свои игры с продажи в России

Activision Blizzard объявила о скором прекращении продаж своих игр в России на фоне спецоперации на Украине.

То есть в ближайшее время не будет возможности купить игры серии Call of Duty, Diablo, World of Warcraft (включая пополнение времени), Crash Bandicoot и Spyro The Dragon. Вдобавок позиция компании может сказаться на мобильных релизах, таких как Candy Crash Saga и Crash Bandicoot: On the Run.

Activision Blizzard стала далеко не первой компанией, решившей приостановить продажи своей продукции в России. Ранее подобную меру уже приняли EA (FIFA, Battlefield), CD Projekt («Ведьмака», Cyberpunk 2077) и Bloober Team (Layers of Fear, The Medium), а Sony отложила старт продаж Gran Turismo 7 уже после релиза.