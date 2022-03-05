И Rockstar туда же — россияне не могут купить GTA в магазине студии

В магазине Rockstar Games на ПК больше нельзя купить GTA V, Red Dead Redemption 2 и другие проекты студии. На страницах сервиса сообщается, что «игра не доступна в вашей стране или в вашем регионе».

Roсkstar Games могла ввести ограничения в России из-за обострённой ситуации на Украине, как это сделали Microsoft, Nintendo, EA, CD Projekt RED и Bloober Team. Заявлений по ситуации авторы серий GTA и Red Dead пока не сделали.

В других магазинах вроде Steam, Epic Games и PS Store игры Rockstar Games всё ещё доступны. Пока неизвестно, повлияют ли ограничения на выход GTA V на PS5 и Xbox Series, который должен состояться 15 марта.

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