И Rockstar туда же — россияне не могут купить GTA в магазине студии
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В магазине Rockstar Games на ПК больше нельзя купить GTA V, Red Dead Redemption 2 и другие проекты студии. На страницах сервиса сообщается, что «игра не доступна в вашей стране или в вашем регионе».
Roсkstar Games могла ввести ограничения в России из-за обострённой ситуации на Украине, как это сделали Microsoft, Nintendo, EA, CD Projekt RED и Bloober Team. Заявлений по ситуации авторы серий GTA и Red Dead пока не сделали.
В других магазинах вроде Steam, Epic Games и PS Store игры Rockstar Games всё ещё доступны. Пока неизвестно, повлияют ли ограничения на выход GTA V на PS5 и Xbox Series, который должен состояться 15 марта.
Новость по темеПервые скриншоты и новые детали GTA 5 для PS5 и Xbox Series
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