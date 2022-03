На Activision Blizzard подали в суд из-за самоубийства сотрудницы после домогательств

Семья бывшей сотрудницы Activision Blizzard, которая покончила жизнь самоубийством, подала в суд на издателя Call of Duty и Warld of Warcraft. Издание The Wall Street Journal сообщило, что причиной трагедии стали сексуальные домогательства в компании.

В прошлогоднем иске штата Калифорния против Activision Blizzard утверждалось, что коллеги-мужчины распространяли фотографии интимных зон девушки. Также во время деловой поездки руководитель Грег Реституито (Greg Restituito) взял с собой секс-игрушки.

В новом заявлении семья погибшей указала, что Реституито соврал полиции о сексуальных отношениях с девушкой и пытался скрыть доказательства после её смерти. В то же время Activision Blizzard препятствовала следствию и не передавала ноутбук жертвы.

Activision Blizzard отказалась напрямую рассматривать эти обвинения и заявила, что опечалена смертью девушки. Компания ответит на жалобу в рамках суда.

