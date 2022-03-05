Amazon забанила больше миллиона ботов в Lost Ark

Amazon заблокировала в западной версии Lost Ark более миллиона аккаунтов, которые создавали ботов. На обнаружение такого количества мошенников у компании ушёл почти месяц с момента релиза игры в Steam.

В заявлении на форуме Lost Ark говорится, что создание ботов стало серьёзной проблемой и сейчас предпринят лишь первый шаг. Для дальнейшей борьбы с мошенниками разработчики создают специальные инструменты и методы выявления.

Авторы признали, что под массовую блокировку попали и честные игроки. Они могут подать апелляцию на специальной странице.

Игроки позитивно встретили труды Amazon по борьбе с читерами и отметили, что на серверах значительно снизилась очередь. На европейском Thirain количество ожидающих уменьшилось с 8 тыс. до 950 человек, сообщил один из фанатов Lost Ark.

Lost Ark вышла в западных странах 11 февраля и стала хитом Steam. По пиковому онлайну MMORPG вырвалась на второе место в истории сервиса Valve с показателем в 1,325 млн игроков. Первое место занимает PUBG, в котором было одновременно 3,257 млн человек.

В России Lost Ark доступна в сервисе My.Games c 2019 года.

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