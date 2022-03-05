В России больше не продают Photoshop и другие продукты Adobe

Президент Adobe Шантану Нарайен опубликовал заявление, в котором сообщил о прекращении новых продаж софта в России. Такое решение связано с обострённой ситуацией на Украине.

Из-за ограничений жители России не смогут пользоваться услугами Adobe. Не получится оформить подписки на Photoshop, Premiere Pro, Illustrator и другой софт компании.

Новость по теме «Фейсбук» полностью блокируют в России

Нарайен рассказал и о дополнительных ограничениях, под которые попадут российские государственные СМИ. Им перекроют доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.

Уже оформленные подписки продолжат работать, но приобрести новые услуги Adobe не получится. Нарайен обосновал решение соблюдением введённых санкций США, Европы и Великобритании. Компания хочет гарантировать, что её продуктами не пользуются организации, на которые распространяются ограничения.

Новость по теме Microsoft временно останавливает работу в России

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!