В России больше не продают Photoshop и другие продукты Adobe

Президент Adobe Шантану Нарайен опубликовал заявление, в котором сообщил о прекращении новых продаж софта в России. Такое решение связано с обострённой ситуацией на Украине.
Из-за ограничений жители России не смогут пользоваться услугами Adobe. Не получится оформить подписки на Photoshop, Premiere Pro, Illustrator и другой софт компании.
Нарайен рассказал и о дополнительных ограничениях, под которые попадут российские государственные СМИ. Им перекроют доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud.
Уже оформленные подписки продолжат работать, но приобрести новые услуги Adobe не получится. Нарайен обосновал решение соблюдением введённых санкций США, Европы и Великобритании. Компания хочет гарантировать, что её продуктами не пользуются организации, на которые распространяются ограничения.
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