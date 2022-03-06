Забагованное DLC про свадьбы для The Sims 4 обещают скоро исправить

Electronic Arts опубликовала список известных ошибок дополнения «‎Свадебные истории» для The Sims 4 и пообещала исправить их в ближайших патчах. Из-за множества проблем DLC получило всего 7% положительных отзывов в Steam.

Разработчики выпустят два патча в ближайшие недели. Один из них выйдет специально для «‎Свадебных историй» и исправит ошибки. Из-за них игроки не могут пригласить родственников с обеих сторон, гости одеваются в другую одежду и опаздывают, а модели тортов выглядят неправильно. Также авторы улучшат парные танцы, анимацию страстного поцелуя и другие детали.

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Дополнение «‎Свадебные истории» вышло 23 февраля, но авторы не хотели выпускать его в России из-за сюжета с ЛГБТ-парой. После резкой критики от фанатов EA пересмотрела своё решение.

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