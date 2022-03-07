TikTok ограничивает работу в России из-за нового закона о фейках

Социальная сеть TikTok приняла решение ограничить свою работу в России из-за нового закона о фейках. Его оперативно приняли несколько дней назад на фоне множества ложных сведений касательно спецоперации на Украине.

В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия закона для безопасности.

При этом ограничения оказались куда масштабнее — неожиданно все западные ролики и профили стали недоступны в России. При переходе на них, даже если вы подписаны, аккаунт просто будет пустым. При первом входе после начала ограничений, кстати, в приложении оповестят о недоступности стримов и загрузки нового контента.

Мы продолжим оценивать меняющиеся обстоятельства в России, чтобы определить, когда мы сможем полностью возобновить наши услуги.