Повторный прокат «Криминального чтива» в России перенесли на неопределённый срок

В середине февраля компания «Иноекино» объявила о перевыпуске в российский прокат культового фильма «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино. Криминальную драму можно будет посмотреть в определённых кинотеатрах по всей стране уже 31 марта. Однако всё пошло не по плану.

На днях «Иноекино» опубликовала сообщение в своих социальных сетях о переносе проката на неопределённый срок. Причины, как выразилась «Иноекино», всем хорошо известны.

Друзья, релиз, запланированный на 31 марта, поставлен на паузу на неопределённый срок.



Причины вам всем хорошо известны.

Организация отметила, что ей также заморозили контракты и договоры по другим фильмам. По каким именно — компания не сообщила.

Ранее представители Ассоциации владельцев кинотеатров прокомментировали введение санкций в отношении России. Они выразили озабоченность «высокой вероятностью ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране».

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