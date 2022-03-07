Мировые сборы нового «Бэтмена» превысили $ 248 млн. Старт лучше, чем у «Тёмного рыцаря»

«Бэтмен» Мэтта Ривза собрал около $ 128 млн в США за первый уик-энд. Это второй фильм за время пандемии, которому удалось преодолеть рубеж в $ 100 млн в премьерные выходные. Первый — само собой, «Человек-паук: Нет пути домой» с результатом в $ 260 млн.
По всему миру касса «Бэтмена» превысила $ 248 млн — лучший старт голливудского фильма в 2022 году. Фильм Мэтта Ривза также опередил «Тёмного рыцаря» на целых 45%, но немного уступил «Тёмному рыцарю: Возрождению легенды» — на 8%.
Тем временем общая касса «Анчартеда» превысила $ 271 млн, заработав за выходные в США очередные $ 11 млн. Впереди картину ждёт релиза в Китае, так что аналитики ожидают преодоление рубежа в $ 300 млн уже в ближайшие недели. В России лента собрала уже более 1 млрд рублей.
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