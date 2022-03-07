Фотожаба: если бы Ubisoft разработала Elden Ring

Elden Ring вышла 25 февраля и стала невероятным хитом для FromSoftware. Спустя 11 дней после релиза проект только наращивает аудиторию: пиковый онлайн в Steam приближается к миллиону игроков. Геймеры отмечают, что это одна из лучших игр за последние годы.

Пользователь Reddit под ником WhoAmIEven2 опубликовал фотожабу из другой вселенной, в которой Elden Ring разработала Ubisoft. Игрок высмеял самые популярные дизайнерские решения компании: намёки главного героя на исследование тех или иных мест, перегруженный интерфейс, список заданий и назойливая мини-карта в углу экрана. А по центру — подсказка «Нажмите X, чтобы активировать чутьё Погасшего». Не обошлось и без вездесущих знаков вопроса как на компасе, так и на самой карте.

В комментариях пользователи отметили, что автор забыл о микротранзакциях: лучшие сеты брони и оружие явно можно было бы купить только за реальные деньги. Хоть работа и шуточная, однако она наглядно демонстрирует проблемы современных игр Ubisoft. Они ведут игрока за ручку и не дают ему насладиться чувством первооткрывателя, отвлекают игрока от исследований и на дают побыть в тишине. Будем надеяться, что компания пересмотрит свою политику и вернётся к производству действительно качественных проектов в открытом мире.

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