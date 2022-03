«Ведьмак 3» неожиданно ворвался в недельный чарт Steam

Steam опубликовал данные по продажам за неделю с 28 февраля по 6 марта. В список вошли игры и устройства, которые принесли их создателям наибольшую выручку за последние 7 дней. Elden Ring лидирует вторую неделю подряд. Ранее проект побил собственный рекорд: на пике в игре находилось 953 тыс. человек. Расширенное издание проекта также замкнуло тройку.

На втором месте оказалось крупное дополнение для экшена Risk of Rain 2 под названием Survivors of the Void. Также в десятку ворвался «Ведьмак 3: Дикая Охота» — благодаря скидке в 80%. Ранее CD Projekt RED сняла свои игры с продажи в России.

Dying Light 2 тем временем поднялась с восьмого на четвёртое место. На пятой строчке очутилась Dread Hunter — очередная вариация хитовой Among Us.

Чарты Steam с 28 февраля по 6 марта:

Elden Ring Risk of Rain 2: Survivors of the Void Elden Ring Deluxe Edition Dying Light 2 Dread Hunter Valve Index VR Kit Risk of Rain 2 Lost Ark Vanquisher Starter Pack Destiny 2: The Witch Queen The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition

