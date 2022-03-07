Китайские игроки массово занижают рейтинги «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 в Steam

3 марта CD Projekt объявила, что остановит продажи трилогии «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 в России и Беларуси из-за ситуации на Украине. Это касается как ПК, так и консолей. Поставки новых физических копий также временно прекращены. Геймеры из России тут же принялись критиковать студию за столь резкий шаг. Свои негодования пользователи публикуют в Steam, уменьшая недавний рейтинг обзоров «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077.

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К критике компании присоединились геймеры из Китая. Только за 6 марта они оставили больше 100 отрицательных отзывов. В своих негативных обзорах они обвиняют CD Projekt в двойных стандартах и вмешательстве в мировую политику. Например, пользователь Diehard провёл параллель между Геральтом из Ривии, соблюдающим нейтралитет во всех войнах, с самой компанией.

После долгой работы над «Ведьмаком 3» вы так и не узнали, что такое политический нейтралитет Геральта? Глупцы.

А геймер под ником 祁解 вспомнил известную фразу «игры без границ».

Игры не знают границ. А ваша компания знает и она — отвратительная.

Китайские игроки отмечают, что у разработчиков должны быть совершенно другие заботы вместо политических заявлений и блокировок игр на территориях других стран. Тем временем за последние несколько дней рейтинг недавних обзоров «Ведьмака 3» в Steam упал до 63%, хотя ранее находился на отметке в 96%. У Cyberpunk 2077 ситуация чуть лучше — с 76% обзоры упали до 58%.

График недавних обзоров «Ведьмака 3»

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