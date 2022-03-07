Китайские игроки массово занижают рейтинги «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 в Steam

3 марта CD Projekt объявила, что остановит продажи трилогии «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 в России и Беларуси из-за ситуации на Украине. Это касается как ПК, так и консолей. Поставки новых физических копий также временно прекращены. Геймеры из России тут же принялись критиковать студию за столь резкий шаг. Свои негодования пользователи публикуют в Steam, уменьшая недавний рейтинг обзоров «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077.
К критике компании присоединились геймеры из Китая. Только за 6 марта они оставили больше 100 отрицательных отзывов. В своих негативных обзорах они обвиняют CD Projekt в двойных стандартах и вмешательстве в мировую политику. Например, пользователь Diehard провёл параллель между Геральтом из Ривии, соблюдающим нейтралитет во всех войнах, с самой компанией.
После долгой работы над «Ведьмаком 3» вы так и не узнали, что такое политический нейтралитет Геральта? Глупцы.
А геймер под ником 祁解 вспомнил известную фразу «игры без границ».
Игры не знают границ. А ваша компания знает и она — отвратительная.
Китайские игроки отмечают, что у разработчиков должны быть совершенно другие заботы вместо политических заявлений и блокировок игр на территориях других стран. Тем временем за последние несколько дней рейтинг недавних обзоров «Ведьмака 3» в Steam упал до 63%, хотя ранее находился на отметке в 96%. У Cyberpunk 2077 ситуация чуть лучше — с 76% обзоры упали до 58%.
График недавних обзоров «Ведьмака 3»
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 7 марта 2022
-
12:26
-
11:53
-
11:24
-
10:52
-
10:24
-
09:53
-
09:26
-
08:53
-
08:24
-
00:21
-
00:12
- 6 марта 2022
-
18:44
-
18:16
-
18:02
-
16:54
-
15:41
-
15:10
-
13:52
-
13:01
-
12:31
-
02:08
-
00:07
- 5 марта 2022
-
18:55
-
18:05
-
17:01
-
17:00
-
15:33
-
14:47
-
14:01
-
13:17
-
12:37
-
11:14
-
11:03
- 4 марта 2022
-
21:21
-
21:15