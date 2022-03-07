Слух: новый трейлер игры по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy покажут совсем скоро

За последние месяцы инсайдеры уже по нескольку раз «переносили» выход игры по «Гарри Поттеру» Hogwarts Legacy. Однако информация о новом трейлере проекта с датой релиза у многих схожа: первая половина марта 2022 года. По данным авторов подкаста Podcast Now, новый официальный ролик по игре выйдет уже на этой неделе — 10 марта. По данным инсайдеров, трейлер будет посвящён заклинаниям и активностям в мире игры.

На информацию обратил внимание Трой Леавитт — один из бывших сотрудников студии, которая работает над игрой. Он не может подтвердить или опровергнуть информацию, но подобное релизное окно кажется ему вполне реалистичным.

Официально Hogwarts Legacy всё ещё намечена на 2022-й год. В начале февраля пользователи обнаружили артбук по проекту с датой выхода — 6 сентября 2022 года. Обычно дополнительные материалы выходят вместе с проектами и идут в качестве бонуса за предзаказ или за покупку расширенного издания.

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