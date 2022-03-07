В Elden Ring обнаружили локацию для сетевого дополнения

Популярный датамайнер и моддер Лэнс Макдональд опубликовал ролик с огромным и недоступным для игрока колизеем. По предположениям фанатов, он создан для мультиплеерных боёв между игроками — по аналогии с аренами в Dark Souls 3. Возможно, его добавят в будущем расширении.
С другой стороны это может быть вырезанный контент — разработчики иногда не удаляют игровые файлы, которые не вошли в финальную версию проекта. А может колизей станет своего рода испытанием для геймеров, где они по очереди должны будут сражаться с особо опасными монстрами.
Elden Ring доступна на ПК и консолях. Ранее пользователи предположили, как бы выглядела игра, если бы её разработала Ubisoft.
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