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Авторы Dying Light 2 раздумывают над добавлением «Новой игры+»

Авторы Dying Light 2 раздумывают над добавлением «Новой игры+»
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Недавно создатели Dying Light 2 опубликовали сообщение, в котором рассказали о работе над большим обновлением для ПК и консолей. Патч должен исправить самые раздражающие ошибки, из-за которых игроки не могут пройти зомби-экшен. В соцсетях у разработчиков спросили по поводу добавления в проект режима «Новая игра+», на что разработчики ответили о «серьёзном рассмотрении этой функции».

«Новая игра+» — опция, над добавлением которой мы всерьёз раздумываем, но пока не можем ничего обещать.

Судя по всему, появление режима не стоит ожидать раньше первого сюжетного дополнения, которое должно выйти в мае.

Dying Light 2 доступна на ПК и консолях. Ранее по зомби-экшену анонсировали настольную игру.

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