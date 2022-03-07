Авторы Dying Light 2 раздумывают над добавлением «Новой игры+»
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Недавно создатели Dying Light 2 опубликовали сообщение, в котором рассказали о работе над большим обновлением для ПК и консолей. Патч должен исправить самые раздражающие ошибки, из-за которых игроки не могут пройти зомби-экшен. В соцсетях у разработчиков спросили по поводу добавления в проект режима «Новая игра+», на что разработчики ответили о «серьёзном рассмотрении этой функции».
«Новая игра+» — опция, над добавлением которой мы всерьёз раздумываем, но пока не можем ничего обещать.
Судя по всему, появление режима не стоит ожидать раньше первого сюжетного дополнения, которое должно выйти в мае.
Dying Light 2 доступна на ПК и консолях. Ранее по зомби-экшену анонсировали настольную игру.
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