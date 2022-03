Слух: Sony перенесла State of Play и анонс PS Plus на неопределённое время

По данным инсайдеров, Sony планировала провести ещё один State of Play в начале марта. На нём якобы должны были анонсировать PS Plus с играми прошлых поколений PlayStation, показать новый трейлер игры по «Гарри Поттеру» и, возможно, назвать дату релиза God of War: Ragnarok. Однако, как сообщает издание VGC, Sony решила перенести ивент на некоторое время.

Об этом компанию якобы попросили разработчики из внутренних студий в связи с напряжённой мировой обстановкой. Сама Sony не анонсировала проведение каких-либо событий в марте и ничего не переносила. Если слухи про State of Play правдивы, то игрокам придётся подождать ещё некоторое время до показа их любимых игр и анонса нового сервиса.

Ранее инсайдер поделился планами Sony на новый PS Plus под кодовым названием Spartacus. Так, компания планирует ввести 3 тарифных плана: Основной, Экстра и Премиальный с разным количеством доступных игр.

