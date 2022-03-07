Bethesda снова создала торговую марку таинственной Spyteam

Недавно в сети обратили внимание, что Bethesda зарегистрировала новую торговую марку некой игры под названием Spyteam. Впервые игру нашли в сети в 2018 году, и с тех пор торговая марка игры постепенно обновлялась.

Согласно данным, Bethesda обновила марку 28 января 2022 года. Вероятно, компания готовит анонс проекта в этом году. Что из себя представляет Spyteam, неизвестно. Разработкой тайтла, вероятно, занимается Bethesda Austin, которая работала над Fallout 76.

В связи с этим можно предположить, что в Spyteam будут мультиплеерные элементы, а сама игра станет шутером. Если на игру действительно есть планы, то компания может представить проект уже в ближайшее время.

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