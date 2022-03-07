Некстген-версию GTA 5 сначала будут продавать с большой скидкой

В магазине Xbox появилась страница Grand Theft Auto 5 для Xbox Series, благодаря которой стали известны первые детали продаж грядущей некстген-версии.

Самое важное — боевик дадут купить с большой скидкой в течение первых трёх месяцев. До 14 июня все желающие смогут приобрести сюжетный режим GTA и сетевой режим GTA Online со скидкой в 50%. При этом стоимость любой из версий пока неизвестна. Аналогичная акция должна проходить и на PlayStation.

Напомним, GTA 5 и GTA Online на PS5 и Xbox Series станут отдельными играми, а владельцы PS Plus на PS5 до 14 июня смогут получить мультиплеер полностью бесплатно — главное успеть активировать.

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Правда, приобрести игры в России сейчас вряд ли получится: Take-Two, владелец Rockstar, уже объявила о приостановке продаж всей своей продукции в России. Скорее всего, даже подписчики PS Plus не смогут забрать бесплатную GTA Online. Официально предзаказы некстген-версии стартуют в полночь 8 марта.