GTA Online для PS5 можно получить бесплатно

В Новой Зеландии стартовали предзаказы GTA 5 для консолей нового поколения, благодаря чему и появились первые детали продаж, хотя сама Rockstar до последнего отмалчивалась.
Однако энтузиасты обратили внимание, что GTA Online для PS5 в местном PS Store сейчас отдают полностью бесплатно — даже подписка PS Plus не требуется. Мы решили проверить, и действительно, мультиплеер совершенно бесплатно активируется. Учитывая, что в России игру могут не выпустить, мы решили сделать короткий гайд.
Сначала потребуется создать новую учётную запись — для этого зайдите на сайте PlayStation и начните создавать новую учётную запись. Всё делайте по пунктам, там ничего сложного, но главное при выборе страны и региона указать Новую Зеландию. Далее: заканчиваем регистрацию и подтверждаем электронную почту.
Дальше: включаем PS5 и заходим в учётную запись. Переходим в PS Store, пишем в поиске Grand Theft Auto V. Открываем «Grand Theft Auto Online (PlayStation 5)». Она будет показываться бесплатной. Нажимаем Free и подтверждаем активацию. Всё, игра активирована и можно начать предварительную загрузку — клиент весит 86,8 ГБ.
Стоит, впрочем, отметить, что бесплатные копии могут отозвать. Сама игра выходит 15 марта на PS5 и Xbox Series, а первые три месяца будет действовать скидка в 50%. В России, правда, продажи вряд ли начнутся — утром Take-Two объявила об остановке реализации продукции в стране.
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