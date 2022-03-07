В LEGO Star Wars: The Skywalker Saga добавят героев «Мандалорца» и классики

TT Games и Warner Bros. Games раскрыли детали расширенного издания LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. За его покупку у игроков откроется доступ к большому количеству персонажей из проектов Disney+.
Так, например, в проекте появятся герои из «Мандалорца», «Изгоя-один» и даже «Бракованной партии». Появление персонажей разбито на даты. Уже 5 апреля в игру попадут герои из первого сезона «Мандалорца» и «Хана Соло: Звёздные войны. Истории».
19 апреля добавят героев из «Изгоя-один», а 4 мая из второго сезона «Мандалорца» и «Бракованной партии». Посмотреть на постеры с персонажами можно ниже. Примечательно, что персонажи из «классики» в Люка Скайуокера, принцессы Леи, Хана Соло, Ландо Калриссиана и Дарта Вейдера будут добавлены на основании фигурок 1999 года, а их современные варианты будут в самой игре.
Релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоится 5 апреля на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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