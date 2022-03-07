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Сериал по «Бэтмену» отложили, но сделают хоррором

Сериал по «Бэтмену» отложили, но сделают хоррором
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Режиссёр нового «Бэтмена» Мэтт Ривз рассказал в подкасте Happy Sad Confused, что сериал про полицию Готэма приостановили. Постановщик не уточнил, закроют ли шоу или его идею пересмотрят. Вместо этого он поделился идеями спин-оффа.

Сериал должен был рассказать о коррумпированном полицейском и первом годе Бэтмена, но позже авторы решили сделать продолжение нового фильма. Ривз отметил, что создатели вдохновляются ужасами, а местом действия станет Аркхэм.

История о полицейских Готэма эволюционировала. Сейчас мы ближе к миру Аркхэма, потому что он связан с нашими персонажами. Шоу похоже на фильм ужасов или дом с привидениями. Идея заключается в том, чтобы Аркхэм стал самостоятельным героем, как и Готэм.
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Кроме сериала про полицию Готэма, в производстве находится шоу про Пингвина Колина Фаррелла. Также обсуждается спин-офф про Женщину-кошку с Зои Кравиц в главной роли.

Премьера «Бэтмена» состоялась 2 марта, но в России показ отменили. Авторы обещают выпустить продолжение до 2027 года.

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