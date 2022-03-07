Триллер «Глубокие воды» с Беном Аффлеком получил первый трейлер

Онлайн-кинотеатр Hulu выпустил первый трейлер фильма «Глубокие воды». Триллер основан на знаменитом романе писательницы детективов Патриции Хайсмит.

Сюжет картины расскажет про Вика и Мелинду. У них есть роскошный дом, дочь и хорошие друзья. В один момент всё меняется, и Мелинда начинает изменять своему мужу, а он прощает все измены. Однажды в жизни пары появляются серьёзные проблемы, убийство и ложь. Им придётся из этого выкручиваться.

Режиссёром картины выступил Эдриан Лайн. Главные роли исполнили Бен Аффлек, Ана де Армас, Трейси Леттс, Дэш Майок и другие. Премьера «Глубоких вод» состоится 18 марта в сервисе Hulu.

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