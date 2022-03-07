Создатели Final Fantasy перенесли выход Forspoken на 5 месяцев
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Разработчики из Luminous Productions сообщили о переносе Forspoken. Релиз экшена должен был состояться 24 мая, но его отложили до 11 октября. Авторам нужно больше времени для доработки игры.
Наше видение новой франшизы состоит в том, чтобы создать мир и героя, с которыми игроки проведут долгие годы. Для нас очень важно сделать всё правильно. В течение следующих месяцев мы сосредоточим усилия на доработке игры.
По сюжету главная героиня Forspoken перенесётся из Нью-Йорка в страну под названием Атия. Там девушка загадочным образом обретёт магические способности, которые пригодятся в путешествии по новому миру и поиске дороги домой.
Forspoken выйдет на ПК и будет консольным эксклюзивом PS5 в течение двух лет. Издателем экшена стала Square Enix, которая известна по Final Fantasy, «Стражам Галактики» и другим играм.
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