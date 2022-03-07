Создатели Final Fantasy перенесли выход Forspoken на 5 месяцев

Разработчики из Luminous Productions сообщили о переносе Forspoken. Релиз экшена должен был состояться 24 мая, но его отложили до 11 октября. Авторам нужно больше времени для доработки игры.

Наше видение новой франшизы состоит в том, чтобы создать мир и героя, с которыми игроки проведут долгие годы. Для нас очень важно сделать всё правильно. В течение следующих месяцев мы сосредоточим усилия на доработке игры.

Новость по теме Экшен Forspoken на ПК стоит столько же, сколько новый эксклюзив PS5

По сюжету главная героиня Forspoken перенесётся из Нью-Йорка в страну под названием Атия. Там девушка загадочным образом обретёт магические способности, которые пригодятся в путешествии по новому миру и поиске дороги домой.

Forspoken выйдет на ПК и будет консольным эксклюзивом PS5 в течение двух лет. Издателем экшена стала Square Enix, которая известна по Final Fantasy, «Стражам Галактики» и другим играм.

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