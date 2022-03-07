По «Формуле-1» уже летом выпустят менеджер в духе Football Manager

Студия Frontier Developments анонсировала F1 Manager 2022. Команда заключила соглашение с Формулой-1. За плечами студии Elite Dangerous, PlanetCoaster, Jurassic World Evolution и Planet Zoo.

Игрокам предстоит взять на себя роль руководителя команды и привести своих подчинённых к победе в гоночном чемпионате. Также в обязанности пользователей войдут регулирование бюджета и принятие молниеносных решений. Сотрудничество прокомментировал Росс Браун, управляющий директор Формулы-1.

Приятно видеть, как игра постепенно обретает форму. Очень жду того дня, когда люди смогут увидеть F1 Manager 2022 своими глазами. Уверен, студия Frontier, уже создавшая ряд успешных симуляторов управления, обеспечит приятный и увлекательный игровой процесс.

Релиз F1 Manager 2022 состоится летом 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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