Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

DLC для Lost Judgment расскажет о тайнах Масахару Кайто

DLC для Lost Judgment расскажет о тайнах Масахару Кайто
Комментарии

Создатели Lost Judgment объявили дату выхода сюжетного дополнения The Kaito Files. Аддон станет доступен 28 марта на консолях PlayStation и Xbox. Владельцы сезонного пропуска и издания Digital Ultimate получат DLC бесплатно.

События The Kaito Files развернутся после Lost Judgment. Игроки возьмут на себя роль Масахару Кайто, которому в новом деле предстоит найти свою бывшую любовь Микико. По пути протагонист встретит подростка, который выдаст себя за их сына. Вместе герои попытаются раскрыть правду об исчезновении девушки.

Новость по теме
Авторы культовой Yakuza работают над несколькими проектами. Они «удивят всех»

Lost Judgment вышла в сентябре 2021 года для консолей PlayStation и Xbox. Игра стала продолжением Judgment — спин-оффа серии Yakuza.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022