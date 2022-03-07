DLC для Lost Judgment расскажет о тайнах Масахару Кайто

Создатели Lost Judgment объявили дату выхода сюжетного дополнения The Kaito Files. Аддон станет доступен 28 марта на консолях PlayStation и Xbox. Владельцы сезонного пропуска и издания Digital Ultimate получат DLC бесплатно.

События The Kaito Files развернутся после Lost Judgment. Игроки возьмут на себя роль Масахару Кайто, которому в новом деле предстоит найти свою бывшую любовь Микико. По пути протагонист встретит подростка, который выдаст себя за их сына. Вместе герои попытаются раскрыть правду об исчезновении девушки.

Lost Judgment вышла в сентябре 2021 года для консолей PlayStation и Xbox. Игра стала продолжением Judgment — спин-оффа серии Yakuza.

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