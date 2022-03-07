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Новые подробности ремейка Dead Space расскажут 11 марта

Новые подробности ремейка Dead Space расскажут 11 марта
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Разработчики ремейка Dead Space запланировали трансляцию на 11 марта. На ней расскажут новые подробности вроде контента хоррора и деталей разработки.

Ремейк Dead Space анонсировали в июле 2021 года, после чего разработчики поделились некоторыми деталями. В обновлённой версии хоррора улучшат все аспекты оригинала: от геймплея и локаций до атмосферы и графики. Большое внимание уделяется звуку и эффектам вроде дыма и частиц. Благодаря этому сражения должны стать зрелищнее.

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Авторы вдохновляются всеми частями Dead Space. В ремейке Айзек Кларк научится разговаривать, а к озвучке вернулся актёр Ганнер Райт. Герой будет периодически выражать свои мысли вслух, но на сюжет и атмосферу это не повлияет.

Также разработчики вернут механику невесомости из Dead Space 2. В ремейке герой сможет левитировать, а в оригинале он отталкивался от поверхностей.

Дата выхода ремейка Dead Space пока неизвестна. Хоррор разрабатывают с нуля для ПК, PS5 и Xbox Series.

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