Симулятор реслинга WWE может оказаться у EA

Промоушен WWE, который организовывает турниры по реслингу, может передать права на разработку игр компании Electronic Arts. Сейчас они принадлежат Take-Two, но сделка скоро подходит к концу.

Издание Fightful со ссылкой на свои источники сообщило, что промоушен провёл предварительные переговоры с EA. Передача спортивной серии зависит от показателей WWE 2K22, релиз которой состоится 11 марта.

Соглашение между WWE и Take-Two было подписано в 2016 году. Переговоры с EA впервые с того времени возобновились в 2021-м. Причиной стала критика WWE 2K20 и плохого приёма WWE 2K Battlegrounds.

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Один из источников Fightful рассказал, что WWE недовольна отсутствием успеха недавних игр, рынок которых стал для компании одним из главных источников прибыли. В то же время сообщается, что WWE 2K22 значительно улучшили по сравнению с предыдущими частями и после релиза сделку с Take-Two могут продлить.

WWE также не устраивает количество ресурсов, которые выделяют на симуляторы реслинга. На другую спортивную серию 2K по NBA тратится куда больше средств.

Если верить источникам Fightful, судьба серии симуляторов WWE зависит от успеха новой части. В случае провала промоушен передаст франшизу EA, но разработчики из Visual Concepts постараются не допустить этого.

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